Primeiro-ministro britânico Boris Johnson é transferido à UTI com agravamento de Covid-19

Durante a tarde desta segunda-feira (6), o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson foi transferido para uma unidade de tratamento intensivo do St. Thomas' Hospital, em Londres/ING. As informações dão conta de que o quadro de coronavírus do premiê foi agravado. De acordo com comunicado emitido pelo governo, Johnson está bem e a decisão de levá-lo à UTI serve apenas para precaução caso surja a necessidade de usar respiradores mecânicos.

“O primeiro-ministro está sob os cuidados de médicos do Hospital Saint Thomas, em Londres/ING, depois de ter sido internado com sintomas persistentes de coronavírus. No decorrer da segunda-feira à tarde, a condição do primeiro-ministro piorou e, a conselho de sua equipe médica, ele foi transferido à unidade de terapia intensiva do hospital. O primeiro-ministro está recebendo excelente atendimento e agradece a todos os funcionários do NHS (sistema de saúde britânico) por seu trabalho e dedicação”, informou a nota.

Em conversa com a rede britânica BBC, um porta-voz afirmou que o Secretário de Relações Exteriores Dominic Raab seja o substituto de Boris Johnson sempre que necessário. O secretário declarou que existe um espírito de equipe incrivelmente forte por trás do primeiro-ministro e a sintonia entre todos os setores do governo existe. Boris Johnson tem 55 anos e anunciou estar contaminado com Covid-19 no último dia 27 de março. Até o momento, são 52.274 casos confirmados de coronavírus no Reino Unido, com 5.373 mortes.