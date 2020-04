COI informa novas datas para Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio

O martelo foi batido. Em negociação envolvendo o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, e dirigentes das federações esportivas e comitês nacionais por meio de teleconferência, nesta segunda-feira (30), decidiram as novas datas para Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio. Os Jogos Olímpicos irão acontecer no período de 23 de julho de 2021 a 8 de agosto de 2021, enquanto o Paralímpico em 24 de agosto a 5 de setembro.

"Quero agradecer às Federações Internacionais pelo apoio unânime e às Associações Continentais dos Comitês Olímpicos Nacionais pela grande parceria e pelo apoio no processo de consulta nos últimos dias. Também gostaria de agradecer à Comissão de Atletas do COI, com quem mantemos contato constante. Com este anúncio, estou confiante de que, trabalhando em conjunto com o Comitê Organizador de Tóquio 2020, o Governo Metropolitano de Tóquio, o Governo Japonês e todas as nossas partes interessadas, podemos superar esse desafio sem precedentes. Atualmente, a humanidade se encontra em um túnel escuro. Estes Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 podem ser uma luz no fim deste túnel", expressou Bach.

A decisão segue de acordo com três parâmetros estabelecidos pelo Conselho Executivo do COI:

1. Proteger a saúde dos atletas e de todos os envolvidos e apoiar a contenção do vírus COVID-19.

2. Resguardar os interesses dos atletas e do esporte olímpico.

3. O calendário internacional dos esportes.

O brasileiro Andrew Parsons, presidente do Comitê Paralímpico Internacional (IPC), vibrou com o novo calendário e reforçou a necessidade de manter a segurança.

"É uma notícia fantástica podermos encontrar novas datas tão rapidamente para os Jogos de Tóquio 2020. As novas datas garantem segurança aos atletas, tranquilizam as partes interessadas e dá algo para o mundo inteiro esperar ansiosamente. Quando os Jogos Paralímpicos acontecerem em Tóquio no próximo ano, eles serão uma exibição extra-especial da humanidade, unindo-se como uma só, em uma celebração global da resiliência humana e uma sensacional demonstração do esporte. Com os Jogos Paraolímpicos de Tóquio 2020 a 512 dias, a prioridade para todos os envolvidos no Movimento Paralímpico deve ser o de manter a segurança com seus amigos e familiares durante este período sem precedentes e difíceis”, frisou.

De acordo com informações do COI, os atletas já qualificados e cotas já atribuídas para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 permanecerão inalteradas.