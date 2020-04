Entrevista. Miriam Rodríguez: ''Sobre mí recae esa presión por el respeto que le tengo a mi trabajo''

Miriam Rodríguez Gallego no era más que el reflejo de la niña que empezó a tocar la guitarra en Pontedeume, cuando entró a Operación Triunfo 2017. Acabó en tercera posición, ganándose el corazón de todo el público del país, y, sobre todo, la confianza.

En noviembre del 2018 su primer álbum, 'Cicatrices', vio la luz. Tras crear su primer single, considerado ya un himno por muchos, 'Hay algo en mí', su primer disco marcó el principio de la era Miriam Rodríguez. Con un sonido pop-rock, todas las canciones que componían su primer trabajo marcaban las pautas a seguir de la gallega, temas con letras sumamente profundas, y un anhelo de sonoridad envolvente.

Su primera gira convirtió a la cantautora en una 'artista de directo', capaz de transmitir su energía y vitalidad encima de un escenario como pocas personas son capaces. Envuelta en su guitarra eléctrica, capaz de saltar con su banda y de aparecer entre el público cantando a capella, se convirtió tanto en un fenómeno fan, como en una recibidora nata de alabanzas de la crítica.

Tras unos meses viajando por México, Londres y Galicia, Miriam se ha convertido en la compositora y productora de su segundo álbum, 'La dirección de tu suerte', en el que ha terminado de crear su sello, convirtiéndose en la artista que siempre ha querido ser. Con un sonido orgánico, una producción auténtica y unas letras fieles a sí misma, la gallega ha conseguido su mayor ambición: llegar para quedarse.

Hemos podido hablar con ella desde VAVEL.com, para conocer más acerca de su trabajo, de sus ambiciones y de su proceso creativo, para acercarnos más a Miriam y a la dirección de su nueva suerte.

Entrevistador: Buenas tardes Miriam ¿Cómo estás? Antes que nada, quiero que me cuentes cómo estás viviendo este estreno tan diferente, pero no por ello menos emocionante, de ‘La dirección de tu suerte’.

Miriam: Bueno, la verdad es que, efectivamente, es muy diferente, está claro que este lanzamiento no era lo que yo hubiese imaginado, pero al mismo tiempo hay que sacarle el lado positivo a todo. El principal motivo por el cual yo decidí no aplazar la salida del álbum es porque creo que la música en estos momentos no debe parar, creo que siempre es importante y ahora todavía más. Era un compromiso con la música y con mis seguidores, es una de las mejores maneras que yo tenía de ayudar en esta situación tan complicada que vive el país.

Me he alejado absolutamente de todo lo estadístico, que inevitablemente siempre que lanzas algo la estadística y los números son comentados, pero a mí eso no me importa. Me importa la música, me importa la gente que estaba esperando el día 3, con la que me había comprometido. Entonces, la manera de hacer todo esto desde casa, es reinventarse y sacarle el lado positivo, que lo tiene.

A pesar de que llevaba días sin dormir, con la tensión y los nervios, (risas) conseguí estabilizarme, cambiar y adaptar a la situación los planes, y acercarnos igualmente al público. Teníamos planificada una presentación para medios, que me hacía muchísima ilusión, pero que por las circunstancias no se podía hacer y lo hemos sustituido por una presentación en streaming que hicimos el viernes mediante el canal de YouTube, cada uno desde su casa, por primera vez tocando para todo el mundo unas cuantas canciones.

Es extraño, no te voy a decir que no tenga una sensación rara, porque lanzar un disco desde casa es una sensación que nunca viví (risas), está claro, pero yo creo que es especial, también.

E: Entrando un poco en la producción del disco, es admirable que la lleves tú, y me gustaría saber si tenías claro desde el primer momento que este disco iba a ser producido por ti.

Miriam: Sí, este año tenía muy claro que quería estar presente en la producción, en todas las fases, no solo en la composición. Creo que un disco se merece su tiempo, y su tiempo es sin fechas, teniendo la libertad de crear. La primera vez que yo empecé a componer una canción para este proyecto, que ni siquiera está en el álbum, fue en febrero del año pasado, pasó mucho tiempo en esa fase de composición.

El momento de la producción en el que tengo el placer de contar con algunos productores como pueden ser Nick Atkinson y Ed Holloway, productores de Lewis Capaldi. Ya no son sólo las canciones que produje yo sola o que coproduje, sino que en las que no estoy como productora, estuve presente, que me parece vital. Por esto pienso que es súper importante que cuando tienes claro hacia dónde quieres ir, cómo suenan las cosas en tu cabeza, pues nadie mejor que tú, que lo estás creando, para guiar a las personas que va poner las manos y va a ponerlo todo a funcionar.

Esto fue para mí muy gratificante y sobre todo enormemente enriquecedor, para aprender, madurar, crecer y para conocer este sector en el que yo todavía no me había incluido, y de repente se me abre una puerta para estar dentro de la producción, y yo sin dudarlo quise estar ahí presente.

E: Escuchando el disco se pueden apreciar muchos elementos innovadores para en tu música. ¿Qué te lleva a decidir incorporar, por ejemplo, vientos en algunos temas? ¿Forma parte de estar creando el ‘sello Miriam Rodríguez’?

M: En el caso de ‘De vez en cuando’ tenía clarísimo que quería vientos. Está claro que todo está creado pensando en el directo, está claro que ese ‘sello Miriam Rodríguez’ este año lo quería dejar claro. Creo que hay un ejercicio en un momento de mi vida que fue preguntarme quién soy, quién quiero ser y a dónde voy, y este año, más claro que nunca, ha sido el momento de encontrar el camino, de encontrarme a mí misma.

Se me abren esas puertas para encontrar la dirección, sobre todo, para plasmar esa esencia más pop-rockera que yo tengo encima de un escenario. También de darlo a ver, porque yo soy una persona que en concierto cambio unas doce o catorce veces de guitarra, tengo, de hecho, una eléctrica muy característica en muchos colores, que además tiene esa flecha, esa imagen de fuerza que me caracteriza. Y de repente, todo lo que sea, a nivel musical, ese sonido orgánico, natural, que pueda aportar y que se pueda trasladar a un directo, era lo que quería.

En mí despertaba esa necesidad. Por ejemplo, las cuerdas es algo que ya he trabajado en otras canciones, pero los vientos era algo que quería que formasen parte de una creación mía. Además, curiosamente, de esta canción también soy productora, junto a mi director musical, un gran guitarrista. Le planteé la idea, pensé desde trombón hasta saxo, probé muchísimas veces hasta que encajara, y por lo menos conseguí perfectamente la satisfacción propia de decir ‘wow, conseguí lo que quería’ (risas).

E: ¿Tenías una idea clara sobre el sonido que querías conseguir o esas preferencias se han ido moviendo a lo largo del proceso de creación del álbum?

M: Tenía muy claro que quería ese sonido pop-rockero con ese toque internacional.

Fuente: Instagram (@miriamrmusic_)

E: Has dicho en varias ocasiones que has pensado en tus músicos a lo largo de todo el proceso, ¿has ampliado durante estos meses tu formación musical para poder entender las necesidades de cada uno al 100% y darles así su merecido lugar en el proyecto?

M: Sí, por supuesto, además es que este año todo lo quería para que cada uno de ellos pudiese disfrutar al máximo de cada canción, que tuvieran su espacio en cada tema, porque yo creo que lo vital dentro de un equipo es que la gente que forma parte de él se sienta implicada y motivada para estar dentro. Ese para mí es el concepto de equipo, y aquí somos una piña y este año fue todavía más así.

E: En cuanto a otros apartados, ¿tenías claro el apartado visual de ‘La dirección de tu suerte’? ¿Qué importancia crees que tiene?

M: Hubo muchos contratiempos, sufrí bastante alrededor de todo. Todo fue creado desde 0, hasta el reloj que salió cuando publicamos la gira, ese reloj fue dibujado por mí en un folio, con las explosiones en las que iban apareciendo las fechas de la gira. Y luego con el tema de la portada, con varias opciones de fotos se decidió esto, y además de haber un diseñador que puso en práctica todo el trabajo, conté mucho con la ayuda de Inés, mi cuñada, que estuvo aquí día y noche currando conmigo, dándome su punto de vista y ayudando como la que más.

Y es una persona a la que le agradezco infinitamente que haya formado parte de este proyecto y que forme parte de mi equipo de trabajo porque, sin duda, el trabajo final que se consiguió, del cual estoy muy contenta al mirar la portada, la contraportada. Además de, por supuesto, mi equipo artístico, ella fue una persona que contó mucho para esto.

E: Tema videoclips, ¿tienes las ideas claras desde el principio? ¿Qué vamos a poder ver en los siguientes?

M: Todavía no, porque estamos planteando el vídeo para el siguiente single, pero como está todo parado, estamos ahí trabajando en ello.

E: Siguiendo con la composición, has tenido la suerte de viajar a México, Londres y también has pasado tiempo en Pontedeume. ¿Hay alguna diferencia que puedas contar de crear en lugares tan diferentes? ¿Qué te inspira de cada uno de ellos?

M: Está claro que componer en mi casa, en Pontedeume, pues es una cosa más íntima, más de la Miriam que estando en su salsa le sale componer a las dos de la mañana. Este, por ejemplo, fue el caso de ‘No fui yo’, que nace el 31 de julio del año pasado.

Pero luego, de repente, al viajar a otros países, con otra cultura y otra manera de ver la vida, con otro ritmo, pues al influenciarte de otras referencias te abre puertas y, sobre todo, te abre la mente.

Fuente: Instagram (@miriamrmusic_)

E: El hecho de ser artista implica en muchas ocasiones vivir con una adrenalina vertiginosa. ¿Cómo se puede mantener la calma en un proceso de creación tanto cuando las cosas salen mal como cuando salen bien?

M: Yo siempre digo que es necesario estar rodeada de gente que te ayude a llevar este tipo de cosas. En este proyecto hubo momentos maravillosos, pero también momentos muy duros, y para eso tener un apoyo como puede ser mi hermano, o mi manager, o mi familia directamente y el equipo más directo de mi trabajo, ayuda mucho a sobrellevar esto con la calma. Porque al final, esto es música y está hecha para disfrutar.

E: Hemos visto un cambio en las letras que componen ‘La Dirección de tu Suerte’ en comparación con los temas de ‘Cicatrices’. ¿Cuál fue el punto de inflexión de la Miriam compositora? ¿En qué momento te sentiste con ganas de innovar y ponerte a prueba a ti misma?

M: Pues mira, ‘Que hablen’, que es la canción que compuse en marzo del año pasado, la compuse a piano y voz. Yo te diré que componía más a guitarra que a piano, pero me puse a explorar y a aprender, y la maqueta de este tema acabó siendo sólo piano y voz grabado por mí. Y, de repente, me atasqué con el final, no tenía claro qué hacer.

Entonces en ese momento me permití la libertad de, tras plantear cosas como subirla un medio tono al final o darle otro matiz, al empezar a producir decidí que ahí entraría un momento instrumental, y en ese momento sólo repito el ‘que hablen’. Ahí es cuando me di cuenta de que me voy a dejar llevar por lo que me vaya saliendo en cada canción. Por eso, manteniendo una coherencia, me permito el lujo de hacer de todo en este disco. Aunque la esencia sea el pop-rock, hay baladas, una canción, ‘No vuelvas’, más country-folk, ‘De vez en cuando’, que es de un estilo que quizá marca más ese sello MR. Por eso hay un punto de inflexión cuando compongo ‘Que hablen’ para hacer todo lo que me vaya saliendo.

E: De todo lo aprendido desde que empezaste tu carrera musical, ¿qué le dirías a tu yo del pasado que empezaba a componer canciones? ¿Cuáles han sido los mejores consejos que te han dado a lo largo de estos años?

M: Sigo siendo la misma yo, sólo que, con más aprendizaje, más madurez, más bagaje en este mundo, más conocimiento y cada día intentando ser un poquito mejor. La misma Miriam sigue siendo la de hace dos años, que entró a un programa de televisión, y la misma niña que con seis años empezó a tocar la guitarra y tenía clarísimo que se quería dedicar a esto.

Y uno de los mejores consejos que me dieron a lo largo de este tiempo que llevo en la industria musical a nivel profesional, quizás fue que escuchara a todo el mundo, porque no todos piensan igual que yo, y después que me quedara con lo que yo quisiera. Siempre, de hacer un balance, me han dicho que haga lo que yo quiera y lo que el cuerpo me pida hacer. Pero es importante escuchar críticas constructivas que te van a ayudar después a tomar buenas decisiones.

E: Has estrenado varias canciones antes del lanzamiento del disco, tanto ‘Desperté’ como ‘No sé quién soy’, que son diferentes, pero con un sello muy especial. La segunda, tuvo una acogida muy importante por el tema que trata, el Alzheimer. ¿Qué se siente al usar tu música para ser un altavoz de temas tan importantes como este?

M: Al tener el canal que te hace llegar a la gente de esta manera sientes cierta responsabilidad, porque no deja de ser una responsabilidad escribir sobre un tema tan delicado e importante que afecta a tanta gente. Sobre mí muchas veces recae esa presión añadida, por el respeto que le tengo a mi trabajo y por el respeto que le tengo a cada tema que trato en las canciones.

E: Volviendo al proceso de creación del disco. ¿Nos podrías decir cuál fue la canción más difícil o dura de componer? ¿Y de producir?

M: No te diría que difícil ni dura, ‘No sé quién soy’, tratando de este tema, no fue complicada, pero tocaba más la fibra, por así decírtelo. Cada una tiene su especialidad, entones te diría que ‘No sé quién soy’, ‘No fui yo’... Pero realmente, complicada, ninguna, porque cuando me arranco a componer y estoy inspirada voy bastante a tiro fijo.

En el estudió no se me atascó ninguna, porque tenía bastante clara la dirección de cada producción, la referencia musical que tenía para cada canción.

E: ¿Qué vamos a encontrar de diferente en el directo de esta nueva gira de ‘La dirección de tu suerte’?

M: Yo lo que pretendía este año era dar un salto de calidad a nivel musical, espero estar a la altura. Quería trasladar el álbum directamente a los conciertos, para lo que hemos añadido una persona más a la banda, un guitarrista, para poder plasmar eso, que en algunas canciones se escucha un festival de guitarras impresionante (risas), y para ello era necesario un componente más.

Y habrá innovaciones que estoy trabajando para poder dar ese salto de calidad que a nivel musical creo que se necesita para estar a la altura del público que me regaló 44 conciertos de una primera gira maravillosa y, que son el motor de todo esto.

E: Confiésame, si quieres, cuál es la canción que más te va a gustar cantar en directo.

M: La verdad es que no lo sé, porque ahora mismo me pillas en un momento en el que tengo ganas de cantar cualquiera de las canciones. Es cierto que ‘No vuelvas’ tiene un rollo muy de concierto, de corear, al igual que ‘Esa’, pero tengo ganas de cantar todas.

E: Después de hablar directamente vamos a concluir con un juego de preguntas rápidas, si hay alguna que no quieres contestar di ‘paso’, pero te diré que son muy sencillas.

M: Vale, pero soy malísima para las preguntas rápidas (risas).

E: Canción de culto.

M: ¿Cualquiera? ¿De cualquier cantante? Tengo muchas canciones... Cualquiera de Pablo López. No, ya sé cuál decirte, ‘Pausa’, de IZAL, que me relaja mucho esa canción.

E: Película favorita.

M: ‘Solo en casa’.

E: Postre favorito.

M: Tarta de la abuela.

E: Receta que más te guste cocinar.

M: Lubina al horno.

E: Libro favorito.

M: ‘Días sin ti’, de Elvira Sastre.

E: Si pudieras bailar una coreografía sería...

M: ¿Si la pudiera bailar? No sé...realmente no lo sé... ¿’Single ladies’ de Beyoncé? (Risas)

E: Si digo ‘Galicia’ lo primero que se te viene a la cabeza es…

M: Mis playas, mi tierra.

E: ¿En qué lugar sería un sueño tocar para ti?

M: En realidad, para mí es un sueño tocar en cualquier sitio. Te hubiera dicho el Teatro Real, que este verano puedo tener la oportunidad de estar ahí y es un sueño cumplido. Pero sueño inalcanzable... Me vi muchas veces el documental de Coldplay, así que te diría un sitio brutalmente enorme. Pero que conste que en sitios más pequeños es donde percibo más la energía del público. Tuve la suerte de cantar en el Santiago Bernabéu con mis compañeros de OT, y fue una experiencia brutal que quizás viví más estando fuera viendo, por ejemplo, a Alfred y a Amaia cantar, que cuando yo canté. La adrenalina fue diferente.

E: Descríbete en una sola palabra.

M: Perseverante (risas).

Desde VAVEL queremos agradecer la predisposición de Miriam a responder a nuestras preguntas. ¡Te deseamos la mejor de las suertes, Miriam!