Entrevista. Molina Molina: ''Mi mayor sueño ya empezó y estoy viviéndolo: poder crear canciones y que las personas las escuchen"

Pepe Molina, es un artista bastante completo que no deja absolutamente indiferente a nadie. A lo largo de su carrera profesional, además de cantante, se ha dedicado también al mundo de la composición, dándole vida a sus sentimientos a través de sus letras.

Inició su carrera colaborando en diferentes proyectos y grupos pero decidió darle un giro a su vida, empezando su carrera en solitario con un proyecto más personal. Sus apellidos Molina Molina representaría esta etapa y a día de hoy es como se le reconoce profesionalmente.

Desde Vavel hemos tenido la ocasión de saber un poco más sobre su música y su carrera profesional, su situación ante el confinamiento debido al Covid-19 y sus futuros proyectos.

Pregunta: En primer lugar, ¿cómo fueron sus primeros pasos en el mundo de la música?

Respuesta: Mis primeros pasos en el mundo de la música fueron directamente de cuando yo era pequeño, porque en mi casa además de que siempre se escuchaba música, mi padre tocaba la batería y yo le acompañaba a sus ensayos, actuaciones… Para mí, era súper atractivo ese mundo y con el tiempo aprendí a tocar piano, guitarra… En mi casa a la música se le daba mucha importancia.

P: ¿Cuál es su mayor referente en este mundo?

R: Pues a nivel musical no te puedo decir ninguno en concreto , porque realmente todo lo que escucho me influye y para mi cualquier cosa que suene en la radio, que escuche en Spotify o que escuche de lejos en el hilo musical del mercadona, de una o de otra forma me influyen, no tengo un referencia clara. Lo que sí podría decirte, por destacar algún grupo, que un gran referente para mi serían Los Beatles.

P: Profesionalmente es conocido como Molina Molina, ¿por qué este nombre? ¿tiene algún significado?

R: Pues mira, después de estar en varios proyectos y grupos, llegó un momento que quise dar un giro de 180 grados y hacer algo nuevo. Siempre he sido el compositor en todos los grupos que he estado pero quería hacer un proyecto más personal. Directamente al intentar buscar un nombre, no quería ocultarme bajo ninguna otra marca que no fuera directamente mi nombre, Pepe Molina Molina, entonces pensé que no habría mejor marca para demostrar que soy yo al cien por cien que mi propio nombre.

P: ¿Cómo definiría su música?

R: La verdad que yo siempre paso de etiquetas pero siempre hay que orientar a la gente para explicarles un poco que haces, yo siempre digo que tengo mi propia etiqueta, que hago canciones chulas. Si se pudiera englobar dentro de algo sería el pop pero tampoco me gusta cerrar tanto el círculo. Digamos que lo que hago es crear canciones chulas , es lo que yo siempre digo.

P: Además de cantante, también dedica parte de su tiempo a la composición de sus letras, ¿cuál es su proceso? ¿tiene algún patrón fijo?

R: No tengo ningún patrón fijo, las canciones me vienen a la cabeza y yo me dedico a plasmarlas, quiero decir, en cualquier situación, cuando voy en el coche, andando por la calle, hablando con algún amigo… De repente me viene la canción a la cabeza. Es una escritura automática. No tengo un proceso de sentarme, dedicarle un tiempo a la letra o a la música, sino que la canción sale de golpe. Para mí es genial porque no me requiere mucho esfuerzo pero eso te puede crear una ansiedad, pues yo no decido cuando aparece esa canción.

P: El mes pasado, usted junto a otros artistas llevaron a cabo un proyecto en sus redes titulado #YoMeQuedoEnCasaFestival, ¿cómo ha sido su experiencia?

R: Después del estado de alarma, que nos tuvimos que quedar en casa, se cancelaron muchos conciertos, actuaciones y demás. Esta fue una las primeras iniciativas importantes que salió y conforme me lo propusieron, acepte, puesto que me parecía una idea increíble el hecho de poder contactar con esas personas que te siguen y que quieren escucharte. Esta iniciativa tuvo una gran éxito y tiene una cierta relevancia, contando con gente súper importante que decidió participar.

P: ¿Cómo esta actuando la música en su vida en estos momentos de confinamiento debido al Covid-19?

R: Respecto a mí casi todo sigue igual. Yo sigo tocando, sigo grabando en casa ya que tengo mi propio estudio y en ese aspecto bien. Lo que sí me esta afectando, como te decía, es el hecho de no poder asistir a conciertos, de no poder salir a la calle… pero tanto yo como otro compañeros músicos opinamos que nos viene bien el estar en casa, sin perder el contacto, por supuesto, con seguidores y fans, para seguir haciendo canciones y preparando la temporada. Te puedo asegurar que la vamos a coger con muchísimas ganas cuando se reanude.

P:¿Cree usted que este período afectará al mundo musical?

R: Bueno, realmente, afectará a todo, a cualquier ámbito de la vida como los jardineros, panaderos… y a la música obviamente. Cuando se pueda volver a una vida normal, a una rutina, si es verdad que creo que la gente tendrá muchas ganas de asistir a los festivales y los conciertos, simplemente ya por el hecho de poder salir y de escuchar música en directo. Yo sí creo que va afectar y creo que muy positivamente.

P: A lo largo de su carrera ha realizado varias colaboraciones, ¿con qué artista o grupo le gustaría colaborar de cara al futuro?

R: Pues la verdad que yo estoy muy contento con las que ya he tenido, para mi han sido como vitales, pero si es verdad que ahora mismo no tengo a nadie así en concreto con quién quiera hacer algo. Las colaboraciones son como surjan. Las que he tenido hasta ahora no han sido para nada forzadas y he tenido la suerte de que aceptaran y grabaran mi canción. Entonces, concretamente, no te podría decir a nadie, pero por supuesto me gustaría colaborar con mucha gente a la que admiro aunque poco a poco dándole prioridad a la canción y que sea esa canción quien pide la colaboración.

P: De todas sus múltiples canciones, ¿cuál destacaría como una de sus favoritas? ¿Cuál muestra la total esencia de Molina Molina?

R: Todas son pedacitos de ti, trocitos de tu propia personalidad, pero la verdad que "He vuelto a casa" es la canción más definitiva en el sentido de la melodía, la letra y sobre todo, la coreografía con Iván Ferreiro, es un poco el resumen de todo. En esta canción expreso lo que hago o al menos, lo que intento hacer.

P: ¿Qué diferencia hay entre el Molina de ahora y el que comenzó hace años atrás en el mundo de la música?

R: Pues la verdad que la diferencia a nivel creativo se nota. Sigo siendo yo, pero con el tiempo he aprendido a sacar más partido a la forma que tengo de cantar, a la forma de hacer canciones y estructurarlas. Ahora me creo lo que hago y sé cual es mi potencial, antes no tenía tan asumido que yo pudiera hacer cualquier cosa y a día de hoy, estoy súper convencido de cada canción que saco. Independientemente de que acierte o me equivoque, lo doy todo.

P: ¿Tiene algún proyecto para el futuro?

R: Ahora mismo estoy terminando de grabar la canción que va a ser el nuevo single y debido a toda esta situación de confinamiento vamos a ir dando los pasos de manera más firmes. Saldrá la canción nueva y ojala todo se solucione pronto para seguir lanzando canciones y dentro de un 'x' tiempo tener un segundo disco. Sería genial.

P: A día de hoy, ¿qué significa la música en su vida?

R: Todo, pero a día de hoy no, sino siempre. Para mí es lo mismo de importante escuchar música que beber agua… con eso lo resumo, es todo.

P: ¿Cuál es su mayor sueño para el futuro?

R: Mi mayor sueño es el que estoy viviendo desde hace tiempo, poder hacer canciones, que la gente las escuche, participar en festivales… mi sueño ya empezó y estoy viviéndolo.