Entrevista. Billy Lockett: "Me gustaría que me escucharán justo cuando se está poniendo el sol" 

Hay músicos que le deben su vida a la música. Que sin ella no serían quiénes son. No tendrían su profesión, obviamente. Pero tampoco serían la persona que son hoy día. No serían la música en cuerpo y alma.

Billy Lockett es ese tipo de músicos. Más de diez años en la música le han hecho curtirse como compositor y como persona, le han hecho ser más honesto con ella, cuidarla mucho más. Sabe que la música es agradecida. Que si se le mima y se le trata con cariño, ella te lo devuelve sonando mucho mejor. Y Lockett quiere demostrarlo en su primer disco que está por venir.

Tuvimos la oportunidad de hablar con él vía teléfono durante esta cuarentena. Hablamos de él, de su carrera, de compartir escenarios con artistas como Lana del Rey o Birdy; de cantar en el The Late Late Show de James Corden o en Glastonbury; de cómo es componer su primer disco en la casa de su infancia o de cuando le gustaría que escucháran su música. También hablamos de futuros proyectos, como el que se trae entre manos con Duncan Laurence, ganador de Eurovision 2019, o del Self Isolation Tour:

Pregunta: Para aquellos que aún no le conocen ni a usted ni a su música, ¿puedes contarnos brevemente quién es Billy Lockett?

Respuesta: Yo soy Billy. He estado escribiendo canciones desde que tenía unos ocho años. Toco el piano y canto. Vivo en Northampton, que es un pequeño pueblo cerca de Londres, y es dentro de mi casa es donde estoy haciendo mi primer álbum. Creo que todo eso es un poco de mí (risas).

P: ¿Qué tiene Billy Locket que no tengan otros artistas? ¿Qué tiene de especial su música?

R: Supongo que no sé realmente lo que tengo de destacar, pero, estoy tratando de asegurarme de que soy muy honesto y real y que mis canciones significan algo. Intenté no retocarlas demasiado. Me gusta mucho mantener la música tal y como está grabada en el piano. No me gusta tener demasiados extras por el bien de la misma. Así que sí, ese soy yo. (risas)

P: Como explica en su perfil de Spotify, empezaste en la música animado por su padre. Debutó en Radio 1 y desde allí, ha estado en la música durante muchos años. ¿Qué consejo le daría a su yo más joven, el que empezó en la música?

R: Creo que el consejo que le habría dado a mi yo más joven sería que no se preocupara tanto. Me preocupaba mucho tratar de escribir un éxito, tratar de ser famoso y rico. Me di cuenta de que ese tipo de cosas no son realmente lo que te hace feliz. Las cosas más importantes que me habría dicho son "¡Esto es divertido y se supone que es un trabajo divertido!" Y que no debería ser estresante, no debería entrar en pánico por ello. Creo que tan pronto como dejé de entrar en pánico, fue cuando empecé a tener algo de éxito. Creo que lo más importante que me habría dicho es que dejara de preocuparme tanto. Creo que a veces necesito decirme a mí mismo eso incluso ahora (risas).

P: Lanzó su primer EP "Burn It Down" en 2015; y luego, el año pasado, el segundo, llamado "Reset". Recientemente ha dicho que está trabajando en su álbum debut, ¿qué nos puede decir al respecto?

R: El álbum es muy especial porque recientemente he aprendido a producir y lo estoy coproduciendo con uno de mis amigos Anthony Goldsbourgh, que es un gran productor. En realidad lo estamos grabando en mi casa. Hemos convertido parte de mi casa en un estudio y estamos haciendo todo aquí. Hay algo realmente especial en ello porque es la antigua casa de mi padre y me siento genial porque él era un artista y yo estoy haciendo el álbum rodeado de todo su arte. Está muy bien conectado. Nunca he grabado un álbum antes. Ha habido muchas veces en las que podría haber hecho un álbum pero creo que siempre me preocupaba que lo hiciera y me dijera: "agh maldita sea, me gustaría poner esa canción después de haberla lanzado". Pero ahora creo que he llegado al punto en el que estoy dispuesto a aceptarlo. Es casi como dejar ir todas estas canciones. Ponerlas en un álbum es como decir adiós a ellas. Pero creo que he llegado al punto en el que estoy listo para decir adiós y empezar un nuevo capítulo en mi vida con un nuevo conjunto de canciones. Casi lo siento como si estuviera en el segundo álbum antes de haber terminado el primero.

P: Ha hecho una gira con Birdy, Lana del Rey y Lewis Capaldi. Ha cantado en Glastonbury y recientemente estuvo en el "The Late Late Show" de James Corden en los Estados Unidos. ¿A dónde quiere llegar Billy Lockett desde aquí? ¿Tiene alguna meta o sueño que cumplir?

R: Sí, obviamente me encantaría tener un álbum número uno y tocar en lugares más grandes, pero al mismo tiempo estoy muy contento con el lugar donde estoy... Obviamente quiero ser cada vez más grande. Mi objetivo siempre fue tener una base sólida de fans y convertir esto en una forma de vida para no tener que tener un trabajo normal y concentrarme en esto completamente. Por suerte ya he llegado a ese punto. Todo lo demás es una especie de bonus. Siento que he conseguido casi todo lo que siempre he querido. Todo lo demás son sólo extras en realidad...

P: En una entrevista en el Northampton Chronicle confesó que le llevó diez años encontrar tu sonido. ¿Cuál es la diferencia con respecto a cuando empezaste?

R: Bueno... Realmente sabíamos que cuando empecé lo estaba haciendo (risas). Cuando empecé tenía este sonido. Pasé todos estos diez años cambiándolo y probando todas las demás cosas posibles. Necesitaba darme cuenta de que lo mejor que tenía era lo mejor que tenía en primer lugar. A veces haces cosas, como ir por la casa, y hacer todas estas cosas diferentes para darte cuenta de que ya lo tienes. Quiero decir... Algunos artistas saben que ese es su sonido desde el principio. Y algunos artistas, ya sabes, cambian el sonido y vuelven a donde estaban. Yo sólo hablo a través de mí, personalmente. Yo era un chico de piano y voz, y luego terminé teniendo tres bandas diferentes, traté de tocar la guitarra y pasar a un mundo de sintetizador y luego terminé añadiendo la situación de los pedales de bucle por un tiempo. Y ahora terminé con el piano y la voz, la misma escena... Bueno, esa es la escena con la que probablemente debería haberme quedado desde el principio. Pero, bueno, disfruté del viaje (risas)

P: He descubierto que en algunos conciertos tocó algunas piezas de Ludovico Einaudi y dijo en una entrevista que él es su icono musical. Además, admitió que prefiere un estilo solista en sus conciertos, sólo usted y su piano. ¿Ludovico ha influido en su música?

R: ¡Sí! Enormemente. La forma en que toco está completamente cerca de arrancarlos a veces. Hay una gran influencia en toda mi música con su música. Creo que accidentalmente basé mi forma de tocar en la forma de sus canciones. Y me gusta mucho el hecho de que en mis conciertos sólo somos yo y el piano. Creo que es como si no tuviera nada que esconder. Y es simplemente real. Me gusta la idea de que la gente venga a verme tocar en un concierto... Ya sabes, cada cosa que escuchan, casi se siente como si estuvieran en mi tierra o algo así. Sólo escuchándome tocar canciones cuando canto en vivo. Tengo esa sensación por él.

P: Hace un año, participaste en un vídeo llamado "Billy Lockett Talks To Strangers", en el que fingías no ser Billy Lockett y pedías a la gente en la calle su opinión sobre tu música. ¿Cómo fue esa experiencia?

R: ¡Fue afortunadamente buena! Podría haber sido mucho peor (risas) Todo el mundo fue amable al respecto. Fue una época muy divertida en la vida. Fue bueno y a todo el mundo pareció gustarle la canción. Así que, ¡gracias a Dios! (risas)

P: ¿Cómo ocurrió esa idea?

R: Se me ocurrió la idea de que no era muy conocido y no creo que ni siquiera en Northampton la gente supiera quién era, así que... Así que decidí arriesgarme y fue bastante divertido.

P: Ahora está en el "Self Isolation Tour", cinco fechas especiales desde el 30 de marzo hasta el 5 de abril para tus fans. ¿Está emocionado por ello? Es uno de los más afortunados que puede hacer una gira ahora.

R: ¡Sí! ¡Estoy emocionado por ello! Quiero decir... Es más o menos un tour en mi casa (risas) No voy a ir muy lejos (risas). Pero sí, estaré haciendo transmisiones en vivo. Lo he estado haciendo durante años de todos modos así que... Este tipo de gira online no ha sido realmente nada nuevo así que no siento mucho el cambio.Para ser honesto, no tengo ninguna gira reservada, acabo de hacer una gira, así que es bastante agradable tener algo que anunciar y de lo que hablar.Para ser honesto, no tengo ninguna gira reservada, acabo de hacer una gira, así que es bastante agradable tener algo que anunciar y de lo que hablar. Pensé que iba a estar tranquilo por un tiempo, así que... ¡Está bien! ¡Estoy deseando que llegue el momento!

P: ¿Puede decirnos alguna sorpresa que haya preparado para ellos?

R: Bueno... Habrá muchas sorpresas, mi gato, Barney, ya es la estrella del espectáculo (risas) ¿Qué más? Probablemente haré algunos concursos y sorteos. Si! ¡Será divertido!

P: Como Eurofan y siendo de las que escribe sobre Eurovisión en VAVEL España, que ha sido recientemente cancelado por la pandemia... ¿Te ves representando a tu país o enviando algunas canciones para él?

R: Quiero decir... Para ser honesto, no he pensado en hacer Eurovisión ni nada de eso. Extrañamente, he estado hablando con el tipo que ganó Eurovisión el año pasado.

Q: ¿Duncan Laurence?

A: ¡Sí! Duncan Laurence. ¡Si! Creo que vamos a hacer algo juntos en algún momento. Tal vez un día cuando todo vuelva a la normalidad. Pero ahora, me mantengo alejado de hacer cualquier tipo de cosas como esas. Quiero decir, no estoy en contra de hacerlo. Es sólo que no he seguido ese camino. He pensado en ello. Tal vez lo haga algún día. Tal vez.

P: ¿Qué significa la música para usted?

R: Todo. Es mi vida. Es mi carrera. Es la única cosa que realmente me hace feliz. Tengo mucha suerte de poder seguir haciéndolo incluso mientras está este virus. Tengo suerte de tener siempre música. Significa todo. Realmente no hay otra manera de describirlo (risas)

P: Hay un estudio que dice que a partir de los 33 años, dejamos de escuchar música nueva y nos volvemos más reacios a descubrirla. ¿Piensa lo mismo?

R: Bueno, no lo sé todavía, no tengo 33 años (risas) Pero quiero decir, percibo que probablemente sea así. Realmente ya no encuentro nueva música. No sé por qué. Creo que he estado atascado en trabajar en mi propia música, y a veces, cuando trato de escapar, trato de no escuchar música porque lo hago todo el día. Quizás eso le pasa también a mucha gente.

P: Creo que hay canciones y cantantes para momentos específicos del día: algunas son para las mañanas, otras para leer o canciones del atardecer, etc. ¿En qué parte del día le gustaría le gustaría ser escuchado?

R: Um... Creo que probablemente la noche. Sólo porque es bastante relajante y es una cosa de viento en contra. Por otra parte, a veces creo que las noches serían de música de fiesta. Creo que, sí, me gustaría que me escucharan justo cuando se está poniendo el sol. No por la noche. Algo así como cuando son las seis o siete de la tarde. Con este tipo de color. Con el sol volviéndose púrpura.