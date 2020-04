Governador Renan Filho decreta nova prorrogação de quarentena em Alagoas

Em sua conta oficial no Twitter no começo da noite deste domingo (5), o governador de Alagoas Renan Filho (MDB) anunciou a prorrogação do atual quadro de isolamento social e quarentena para controlar avanço do coronavírus pelo estado. O decreto tinha sido prorrogado no último fim de semana até a próxima terça-feira (7). Porém, após conversas com profissionais de saúde baseados em estudos científicos, o decreto será estendido pela segunda vez e por mais tempo. A ordem será oficialmente divulgada nesta segunda-feira (6), na edição eletrônica do Diário Oficial do Estado (DOE/AL).

“Quero informar que prorroguei o decreto de emergência que estabelece medidas preventivas de isolamento como forma de reduzir contaminados por coronavírus em Alagoas. Segui mais uma vez a ciência e nossos melhores profissionais de saúde para preservar vidas alagoanas. Seguem com atividades suspensas escolas públicas e privadas até 30/4, estabelecimentos comerciais até 20/4 e os servidores públicos estaduais continuam em regime de teletrabalho até o dia 20/4. Outros detalhes técnicos poderão ser observados amanhã (segunda-feira) no novo decreto”, publicou o governador.

Com isso, bares, restaurantes, lanchonetes, estabelecimentos congêneres, museus, cinemas, equipamentos culturais, templos, igrejas, academias e locais de exercícios físicos, shoppings, galerias, centros comerciais, eventos e exposições permanecem com funcionamento suspenso em todo o estado de Alagoas. Além destes lugares, quaisquer pontos que aglomere pessoas ou que haja atividade comercial, como praias, lagoas, rios, piscinas e parques também são afetados diretamente com a prorrogação do decreto. O sistema intermunicipal de transportes também segue suspenso até o próximo dia 20, em duas semanas. As instituições de ensino seguem fechadas por mais tempo, até o dia 30, último do corrente mês.

Por outro lado, estão mantidos órgãos de comunicação e telecomunicação, enquanto a indústria retorna ao trabalho. Supermercados, farmácias e locais que prestem serviços de saúde ficam abertos, inclusive os que se localizam em shoppings. Lojas e outros estabelecimentos comerciais podem funcionar por serviços de entrega e aplicativos. A locais que comercializam bebidas e alimentos – como restaurantes, lanchonetes e similares – estão permitidos a entrada de clientes desde que sejam apenas para pagar e levar para consumir em outro local. O consumo em tais pontos e a aglomeração estão proibidos.

De acordo com boletim atualizado da Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas (Sesau), são 28 casos confirmados de coronavírus, com 319 sob suspeita, 442 descartados, além de duas mortes.